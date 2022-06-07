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    01:50, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Мужчина купил автомобиль с сотней штрафов на 3 млн тенге в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауские полицейские выявили зарегистрированный в Грузии автомобиль с неоплаченными 106 штрафами на сумму почти 3 млн тенге. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники Центра оперативного управления полиции города Атырау установили автомобиль Toyota Highlander, зарегистрированный в Грузии, с неоплаченными штрафами. Выяснилось, что за машиной числится 106 неоплаченных штрафов на общую сумму 2 937 417 тенге.

    «Также установлено, что водитель автомобиля не имеет договора обязательного страхования. На автовладельца составлен административный протокол по ч. 2 ст. 230 КоАП РК «Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования», автомобиль припаркован на спецстоянке.

    По словам владельца, он купил автомобиль несколько дней назад и не знал о наличии 106 штрафов»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Атырауские полицейские предупреждают жителей о необходимости проверки документов автомобиля при покупке.


    Теги:
    Атырауская область Транспорт МВД РК Атырау Закон и право
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