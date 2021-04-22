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    03:41, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчина крал госномера и требовал за них выкуп в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде мужчина крал государственные номера с машин и требовал за них выкуп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    10 февраля в Железнодорожный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление от 40-летнего жителя о том, что неизвестный похитил государственные номера с его автомобиля, стоявшего во дворе многоэтажного дома. При этом злоумышленник оставил на лобовом стекле машину записку, в которой за возврат похищенного потребовал 30 тысяч тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18 апреля сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель. Стражи порядка выяснили, что нарушитель причастен к аналогичному преступлению. Злоумышленник, действуя по отработанной схеме, также похитил с другого автомобиля номера и оставил записку об их выкупе.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РК «Вымогательство». Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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