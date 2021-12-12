Мужчина кинулся с ножом на водителя маршрутки в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в ЦОУ Управления полиции Караганды поступило сообщение о том, что на одной из остановок неизвестный кидался с ножом на водителя маршрутного автобуса и выражался нецензурной бранью в адрес кондуктора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

«Сотрудниками полка патрульной полиции УП г.Караганды установлен и задержан 23-летний житель города. Выяснилось, что подозреваемый в салоне автобуса раскидывал мусор. На замечания кондуктора реагировал неадекватно. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 3 УК РК», - сообщили в ДП области.







