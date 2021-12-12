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Мужчина кинулся с ножом на водителя маршрутки в Караганде
12 Декабря 2021 19:23
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в ЦОУ Управления полиции Караганды поступило сообщение о том, что на одной из остановок неизвестный кидался с ножом на водителя маршрутного автобуса и выражался нецензурной бранью в адрес кондуктора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
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«Сотрудниками полка патрульной полиции УП г.Караганды установлен и задержан 23-летний житель города. Выяснилось, что подозреваемый в салоне автобуса раскидывал мусор. На замечания кондуктора реагировал неадекватно. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 3 УК РК», - сообщили в ДП области.
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