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Мужчина кинулся с ножом на водителя маршрутки в Караганде

12 Декабря 2021 19:23
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Мужчина кинулся с ножом на водителя маршрутки в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в ЦОУ Управления полиции Караганды поступило сообщение о том, что на одной из остановок неизвестный кидался с ножом на водителя маршрутного автобуса и выражался нецензурной бранью в адрес кондуктора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

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«Сотрудниками полка патрульной полиции УП г.Караганды установлен и задержан 23-летний житель города. Выяснилось, что подозреваемый в салоне автобуса раскидывал мусор. На замечания кондуктора реагировал неадекватно. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 3 УК РК», - сообщили в ДП области.




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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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