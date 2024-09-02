Мужчина кидался с ножом на прихожан мечети в столице

В соцсетях распространилось видео из мечети, на котором вооруженный ножом мужчина запугивал прихожан мечети в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей столицы неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл отряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отделение. Нож у мужчины был изъят, - сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.

В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года.