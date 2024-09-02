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    15:30, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Мужчина кидался с ножом на прихожан мечети в столице

    Мужчина кидался с ножом на прихожан мечети в столице
    Фото: кадр из видео

    В соцсетях распространилось видео из мечети, на котором вооруженный ножом мужчина запугивал прихожан мечети в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей столицы неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл отряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отделение. Нож у мужчины был изъят, - сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.

    В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года.

    - По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится всесторонняя проверка всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в ведомстве.

    Теги:
    Мечеть Полиция Астана Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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