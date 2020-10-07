Мужчина изрезал лицо бывшей жене в Актобе: вынесен приговор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в суде №2 города Актобе был вынесен приговор 38-летнему актюбинцу, который жестоко изрезал лицо своей бывшей жены ножом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в марте текущего года мужчина в подвыпившем состоянии пришел в кафе к бывшей жене, где она работала барменом, избил ее и изрезал ножом ее лицо.

Вчера во время прений в суде потерпевшая заявила, что простила бывшего мужа и просила суд не лишать его свободы. Мужчина обещал помогать ей материально и оплатить пластическую операцию.

По приговору суда мужчину признали виновным по статье 106 УК РК - умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Прокурор просил назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы.

«Признать виновным подсудимого по статье 106 части 1 УК РК и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Место отбывания наказания учреждение уголовно-исправительной системы средней безопасности. Время содержания под стражей с 3 апреля 2020 года засчитать в расчете 1 день равен 1,5 дню.

Суд учел жестокость совершения преступления в отношении женщины, а также то, что нанесенные ранения являются неизгладимыми. Отягчающими обстоятельствами дела является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», - сказал судья Жанас Куанышев.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 дней.