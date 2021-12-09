Мужчина избил семилетнего ребенка в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе УП сообщили, что на днях в больницу доставлен 7-летний мальчик с диагнозом «ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга». Как выяснили полицейские, ребенка избил 42-летний сожитель его матери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В ходе разбирательства оказалось, что данная семья на иждивении имеют четверо несовершеннолетних детей, но официально в браке не состоят. 6 декабря женщина ушла на работу, и так как мужчина не работает, он остается с детьми дома.

Вернувшись поздно домой, женщина увидела телесные повреждения у сына и сразу же сообщила участковому инспектору полиции, который незамедлительно попросил ее вызвать скорую помощь и отвезти мальчика в больницу.

Как рассказала мать, ее муж в алкогольном опьянении ударил руками по лицу ребенка, который ослушался его. В результате малыш получил данные повреждения.

«В настоящее время в отношении мужчины вынесено защитное предписание, а также составлен административный протокол по статье 73 КобАП РК, который направлен в суд для принятия решения», — сообщили пресс-службе УП Усть-Каменогорска.