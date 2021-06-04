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    20:12, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина избил подростка из-за очереди в магазине в Щучинске

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – 30-летний житель Щучинска избил подростка за то, что тот не пропустил его без очереди в кассу магазина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, инцидент с нанесением телесных повреждений несовершеннолетнему произошел в одном из торговых домов города Щучинска.

    «1 июня отец потерпевшего обратился с заявлением в отдел полиции Бурабайского района. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что конфликт произошел, когда подозреваемый попытался оплатить покупки на кассе магазина в обход образовавшейся к тому моменту очереди. К мужчине с просьбой занять очередь обратился 17-летний житель города Щучинска. В ходе возникшего словесного конфликта 30-летний местный житель вывел несовершеннолетнего в фойе магазина и нанес ему телесные повреждения», - отметили в ведомстве.

    По данному факту возбуждено досудебное производство по ч. 1 ст. 293 УК РК Хулиганство». Как добавили в полиции, в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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