Мужчина избил беременную жену и получил 15 суток в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице пьяного дебошира арестовали на 15 суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

«36-летний житель столицы устроил скандал из-за того, что жена вовремя не вышла с работы. Женщина опоздала на 15 минут. По дороге домой муж начал угрожать ей и оскорблять. Но на этом конфликт не закончился, дома мужчина ударил супругу и ушел. Вернулся он домой в 05.00 часов утра в пьяном виде и начал бить и пинать, не смотря на беременность супруги. Досталось и теще, которая попыталась вмешаться. Пожилая женщина обратилась за помощью к участковому инспектору полиции», - рассказали в пресс-службе ДП.

Участковый незамедлительно направился на вызов. В квартире находился пьяный мужчина, агрессивные действия которого были пресечены сотрудником полиции.

В отношении дебошира возбуждено административное производство. Кроме того, установлено особое требование на поведение сроком на один год.

Решением суда мужчина арестован на 15 суток.

35-летняя супруга поблагодарила участкового инспектора УП района «Есиль» Нурлана Молдабекова за своевременно оказанную помощь.



