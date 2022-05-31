31 Мая 2022 16:49

Мужчина избил 10-летнего мальчика в Косшы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские проводят расследование инцидента, произошедшего на детской площадке в городе Косшы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 30 мая в дежурную часть отдела полиции города Косшы поступило заявление 39-летней местной жительницы о принятии мер в отношении 40-летнего мужчины, который 30 мая, находясь во дворе одного из домов в городе Косшы, нанес телесные повреждения ее 10-летнему сыну.

«Установлено, что между несовершеннолетними детьми, игравшими на детской площадке, произошла ссора. В результате чего один из мальчиков обратился к своему отцу, 40-летнему жителю города Косшы. Мужчина ударил кулаком в область лица несовершеннолетнего сына заявительницы, после чего мальчик сообщил о случившемся родителям. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью», - пояснили в ведомстве.

Ведется досудебное расследование по ст. 107 ч.2 п.8 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Досудебное расследование продолжается.