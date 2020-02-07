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Мужчина-инвалид пропал в Актобе
7 Февраля 2020 13:18
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 47-летнего мужчину-инвалида второй группы, пропавшего девятого декабря 2019 года, ищут в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
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«Департаментом полиции Актюбинской области разыскивается без вести пропавший житель города Актобе Джамбул Пирмаганбетов. Мужчина девятого декабря 2019 года вышел из дома в неизвестном направлении и по сей день не вернулся. Он является инвалидом второй группы, состоит на учете в психологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», - прокомментировали в пресс-службе ДП.
Информацию о его местонахождении просят сообщить в полицию по телефону 102.
Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия, МВД РК,
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