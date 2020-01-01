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Мужчина и женщина погибли при пожаре в столице

1 Января 2020 10:45
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Мужчина и женщина погибли при пожаре в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужчина и женщина погибли при пожаре в столице в новогоднюю ночь. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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«1 января в 03:23 в дачном обществе «Авиатор» жилого массива «Пригородный» произошло возгорание дачного жилого дома на площади 80 кв.м. с последующим частичным обрушением. Огонь ликвидирован в 04:24. В ходе разбора завалов обнаружены два обгоревших трупа мужчины и женщины. Причина пожара устанавливается», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.

В тушении огня были задействованы 16 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники столичного ДЧС.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Гульмира Байзакова

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