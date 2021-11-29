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Мужчина и женщина отравились угарным газом в машине в Актобе

29 Ноября 2021 16:00
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Мужчина и женщина отравились угарным газом в машине в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в одном из гаражей в автомобиле полицейские нашли тела мужчины и женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

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Автомашина марки «ВАЗ-21099» была обнаружена вчера днем в гараже по проспекту Санкибай батыра. Полицейские выясняют причину смерти.

«Вчера в 17.32 в гаражном кооперативе №7, в одном из гаражей по проспекту Санкибай батыра, в салоне автомашины «ВАЗ-21099» были обнаружены трупы 50-летнего мужчины и 49-летней женщины, без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - говорит пресс-секретарь ДП облатси Ерболат Саркулов.

Угарный газ, или монооксид углерода, или окись углерода CO, часто называют «молчаливым убийцей», поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, при вдыхании поначалу не вызывает никаких ощущений. По мере поступления в организм он вызывает отравление. Важно, что газ распространяется быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств.


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#Актюбинская область   #Происшествия  
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Автор:

Самал Ендибаева

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