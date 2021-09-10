Мужчина хранил оружие с патронами в гараже в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО установили мужчину, незаконно хранящего оружие с патронами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 августа сотрудниками отдела криминальной полиции УП города Усть-Каменогорск в ходе проведения ОПМ «Правопорядок» был задержан 36-летний житель города, у которого в ходе безотлагательного обыска в гараже на территории дома в ящике металлического шкафа были обнаружены предметы похожие на оружия и 27 патронов.

Согласно заключению специалиста изъятый предмет является огнестрельным ружьем одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, предназначен для стрельбы боеприпасами 16 калибра. Ружье изготовлено заводским способом одноствольного гладкоствольного куркового охотничьего ружья «Иж» калибра 16 мм.

Вторым изъятым предметом оказался сигнальный пистолет «ВПО». Модель предназначена для подачи исключительно звуковых сигналов, для чего используют капсюль воспламенитель Жевело, для производства выстрелов не пригоден. 25 патронов являются патронами 16 калибра к гладкоствольному охотничьему оружию. Два патрона являются составной частью боеприпаса, гильзой для патронов к гладкоствольному оружию и боеприпасом не является, изготовлены заводским способом и не пригодны для производства выстрелов.

На учете подозреваемый как владелец гражданского оружия не состоит. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК.