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Мужчина гулял по крыше эстакады в Алматы: полиция установила причину

25 Августа 2020 12:26
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Мужчина гулял по крыше эстакады в Алматы: полиция установила причину

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы установила причину, по которой мужчина решил взобраться на крышу эстакады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей: неизвестный мужчина залез на покатую крышу экстакады над проезжей частью и неспешно по ней прогуливался.

«Это произошло на улице Саина, в 6-м микрорайоне, в Ауэзовском районе. В 18:20 часов поступило сообщение в полицию о том, что якобы мужчина пытается спрыгнуть с моста. До прибытия сотрудников полиции 38-летний гражданин З. был снят с моста очевидцами и передан прибывшему на место патрульному наряду Буран-86», – сообщили в пресс-службе ДП города Алматы.

Мужчина объяснил сотрудникам полиции, что, возвращаясь домой после работы, он узнал по телефону о личной семейной трагедии. Полицейские и сотрудники скорой помощи оказали алматинцу психологическую помощь. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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