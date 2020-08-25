Мужчина гулял по крыше эстакады в Алматы: полиция установила причину
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы установила причину, по которой мужчина решил взобраться на крышу эстакады, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей: неизвестный мужчина залез на покатую крышу экстакады над проезжей частью и неспешно по ней прогуливался.
«Это произошло на улице Саина, в 6-м микрорайоне, в Ауэзовском районе. В 18:20 часов поступило сообщение в полицию о том, что якобы мужчина пытается спрыгнуть с моста. До прибытия сотрудников полиции 38-летний гражданин З. был снят с моста очевидцами и передан прибывшему на место патрульному наряду Буран-86», – сообщили в пресс-службе ДП города Алматы.
Мужчина объяснил сотрудникам полиции, что, возвращаясь домой после работы, он узнал по телефону о личной семейной трагедии. Полицейские и сотрудники скорой помощи оказали алматинцу психологическую помощь. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
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