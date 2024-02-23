Мужчина едва не замерз в собственном доме в Семее

Житель Семея чуть не замерз в 30-градусные морозы в своем доме, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Абай.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию жительницы Семея сообщила в своем обращении о знакомом ей мужчине, проживающем в частном доме без отопления в 30-градусные морозы.

— Вызов о помощи был услышан участковым инспектором полиции, который обслуживает данный административный участок. Полицейский, проследовав до адреса установил, что семейчанин действительно проживал в доме с неисправным печным отоплением. В тот же день был решен вопрос о сопровождении 34-летнего мужчины в приемник-распределитель, где медицинский работник, осмотрев доставленного выявил обморожения рук, — рассказали в полиции.

Каретой скорой помощи мужчина был госпитализирован в городскую больницу. В настоящее время ему оказана необходимая медицинская помощь.