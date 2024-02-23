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    23:00, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Мужчина едва не замерз в собственном доме в Семее

    спасли мужчину
    Фото: ДП области Абай

    Житель Семея чуть не замерз в 30-градусные морозы в своем доме, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Абай.

    В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию жительницы Семея сообщила в своем обращении о знакомом ей мужчине, проживающем в частном доме без отопления в 30-градусные морозы.

    — Вызов о помощи был услышан участковым инспектором полиции, который обслуживает данный административный участок. Полицейский, проследовав до адреса установил, что семейчанин действительно проживал в доме с неисправным печным отоплением. В тот же день был решен вопрос о сопровождении 34-летнего мужчины в приемник-распределитель, где медицинский работник, осмотрев доставленного выявил обморожения рук, — рассказали в полиции.

    Каретой скорой помощи мужчина был госпитализирован в городскую больницу. В настоящее время ему оказана необходимая медицинская помощь.

    Теги:
    Семей Спасение Регионы Казахстана полиция Абайская область Общество
    Руслан Шакабаев
    Автор
    Руслан Шакабаев
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