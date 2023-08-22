Мужчина едва не скончался после укола антибиотика в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области сотрудники скорой медицинской помощи спасли мужчину, потерявшего сознание после введения лекарственного препарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор центра скорой помощи Юрий Белоног сообщил, что у 44-летнего мужчины развился анафилактический шок - тяжелое осложнение аллергической реакции.

«Бригада в составе врача Исламбека Кенжетаева, фельдшера Максима Рябова и водителя-парамедика Евгения Игнаткина прибыла через четыре минуты после вызова. Состояние мужчины было крайне тяжелым, вызвано выраженной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью. При сборе анамнеза выяснилось, что состояние возникло после постановки инъекции цефтриаксона. Сразу были начаты реанимационные мероприятия по стандарту ACLS. Больного в условиях искусственной вентиляции легких и с вазопрессорной поддержкой доставили в первую городскую больницу», - рассказал Ю. Белоног.

Он добавил, что тяжелые аллергические реакции на антибиотики не редкость. Одной из причин могло стать массовое их применение во время пандемии COVID-19.

«Если вы столкнулись с тяжелой аллергической реакцией, необходимо прекратить контакт с аллергеном, придать пациенту горизонтальное положение и следовать инструкциям диспетчера до прибытия бригады скорой помощи», - подчеркнул Ю. Белоног.