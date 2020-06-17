Мужчина до смерти избил родного брата в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в убийстве родного брата, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В реанимацию больницы села Шелек поступил избитый 62-летний местный житель, который не приходя в сознание скончался. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Изначально не было никаких зацепок. В доме, откуда забрали пострадавшего, был полный порядок, следы борьбы отсутствовали. Брат, живущий по соседству, пояснил, что, обнаружив бесчувственное тело на полу времянки, сразу вызвал скорую помощь. По его мнению, избиение состоялось посторонними вне дома», - рассказал начальник управления полиции Енбекшиказахского района полковник полиции Талгат Сейлханов.

Между тем, следователь, капитан полиции Денис Ольшанский применил дедукцию. В ходе допроса, предъявив одну за другой косвенные улики, изобличил подозреваемого.

«Последний не смог их опровергнуть и сознался. С его слов, он не желал смерти брата. Просто хотел проучить за пьянство, аморальный образ жизни, хождения по ночам. Профессионально занимаясь гиревым спортом и обладая большой физической силой, он не рассчитал свои удары (...). После избиения, тщательно убрав все следы, думал обмануть полицейских и избежать наказания», - добавил полковник Сейлханов.

Подозреваемый арестован. После получения заключений экспертиз дело будет направлено в суд.