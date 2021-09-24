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    11:51, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина до смерти избил иностранца в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Мужчина до смерти избил черенком лопаты иностранца в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Жамбылского РОП из больницы села Узынагаш поступило сообщение о госпитализации с черепно-мозговой травмой в состоянии алкогольного опьянения мужчины, как выяснилось позднее 42-летнего гражданина Узбекистана, временно проживавшего в селе Каргалы. От полученных повреждений мужчина, не приходя в сознание, скончался. Разбираясь в обстоятельствах получения травмы, оперативники сначала установили место, откуда был доставлен пострадавший. Затем установили 34-летнего жителя села Каргалы, который после задержания и предъявления доказательств, признался в преступлении.

    Со слов подозреваемого, он с потерпевшим знаком не был. Встретились случайно у общего знакомого. Выпив на двоих в общей сложности один литр водки, повздорили. Далее ссора переросла в драку, в ходе которой он трижды ударил оппонента черенком лопаты по голове и скрылся с места преступления. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 3 УК РК. Следственный судья на период досудебного расследования избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматинская область
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