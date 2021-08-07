Мужчина арестован на пять суток за избиение сожительницы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на пять суток арестовали мужчину за избиение сожительницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Как рассказали в ведомстве, полицию вызвали соседи пары. Они сообщили, что в соседней квартире избивают женщину.

Прибывшие по вызову полицейские установили, что житель дома, находясь в алкогольном опьянении, устроил в своей квартире скандал и избил сожительницу. Участковый инспектор полиции Нурмухамбет Тажибай принял решение задержать буйного дебошира и доставил его в управление полиции района «Алматы».

За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений в отношении мужчины был составлен административный материал и направлен в Специализированный межрайонный административный суд.

Решением суда 29-летнего мужчину арестовали на пять суток. Кроме того, установлено особое требование к поведению правонарушителя сроком на один год.

Столичные полицейские выражают благодарность неравнодушным гражданам, своевременно сообщившим о правонарушении, за активную гражданскую позицию.



