Мужчин с пистолетом и наркотиками задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержали мужчин с наркотиками и пистолетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации полиции, двоих подозрительных людей сотрудники заметили на пересечении улиц Курмангазы и Зенкова. Мужчины, увидев стражей порядка, стали заметно нервничать.

«Один из мужчин пытался выбросить сверток с зельем, но тщетно. Кроме того, в ходе досмотра транспортного средства был обнаружен пистолет, который, как пояснил один из задержанных, он взял у знакомого на охоту. На место была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Медеуского района, куда фигуранты и были доставлены. По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы», – сообщили в ДП города Алматы.