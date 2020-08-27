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Мужчин с пистолетом и наркотиками задержали в Алматы
27 Августа 2020 10:54
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержали мужчин с наркотиками и пистолетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации полиции, двоих подозрительных людей сотрудники заметили на пересечении улиц Курмангазы и Зенкова. Мужчины, увидев стражей порядка, стали заметно нервничать.
«Один из мужчин пытался выбросить сверток с зельем, но тщетно. Кроме того, в ходе досмотра транспортного средства был обнаружен пистолет, который, как пояснил один из задержанных, он взял у знакомого на охоту. На место была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Медеуского района, куда фигуранты и были доставлены. По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы», – сообщили в ДП города Алматы.
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