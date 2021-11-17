«Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница города Нур-Султана Жанар Юсупова обратилась за помощью в связи с бездействием сотрудников полиции. По словам гражданки, ее муж обманным путем завладел имуществом, принадлежавшим женщине, угрожал, избивал, а также насиловал. Уголовные дела в отношении мужа женщины - Мейрбека Темирбекова находятся на рассмотрении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жанар Юсупова состоит в браке с гражданином Мейрбеком Темирбековым с 2018 года. Супруга намерена подать заявление на развод. На данный момент она ждет ребенка.

«Мейрбек Темирбеков - бывший сотрудник полиции, адвокат. Его по отрицательным мотивам исключили из коллегии адвокатов, потому что он в мае месяце избил взыскательницу своей клиентки, которая приходила за возвратом долга. Женщина подала в суд и в административном порядке выиграла это дело. По этому делу его исключили из коллегии адвокатов. Ранее он был судим. В 2014 году его осудили за нападение на полицейского и избиение. Ему дали два года реального срока, но потом сократили до одного года», - рассказывает потерпевшая.

Сама супруга рассказала, что в отношении Мейрбека Темирбекова завели три уголовных дела: за угрозу жизни, по статье «Самоуправство», а также по изнасилованию.

«Касательно уголовного дела по самоуправству. Он в общей сложности на 28 млн тенге обманом завладел имуществом в виде золотых изделий. А 15 марта 2021 года он меня избивает в ресторане «Кишлак». Я обратилась с заявлением по этому поводу через два дня. Потому что он в ресторане на меня напал, избил и грозился открытым образом убить меня и моих детей. Я через два дня подала заявление, обратилась в Есильский районный отдел полиции, написала заявление о том, что меня избили и открыто угрожает убийством еще после неудачных попыток пожара и отравления. Все справки у меня на руках имеются», - сказала она.

По словам потерпевшей, в отношении мужчины также возбуждено административное дело по факту избиения. Но как отмечает Жанар Юсупова, сотрудники полиции с марта месяца до конца августа протянули дело, потому что «участковый не собрал какие-либо доказательства».

«Я в конце августа проигрывала дело из-за того, что сотрудник полиции бездействовал. Он (сотрудник полиции - прим.) был ранее знаком с Мейрбеком Темирбековым. Я не успевала подать на апелляцию, потому что 5 сентября Темирбеков обманным путем меня вывозит за город, избил меня, хотя знал, что я нахожусь на третьем месяце беременности от него. Угрожал и требовал закрыть уголовное дело, насиловал меня. Это продолжалось с утра до пяти вечера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по изнасилованию», - сказала Жанар Юсупова, вспоминая произошедшее.

Сам Темирбеков написал на женщину заявление о клевете.

«Теперь Темирбеков М.К написал заявление на меня по клевете, что якобы не бил меня, мне угрожают сотрудники принудительным приводом, так как предусмотрен арест», - рассказала собеседница.

А по изнасилованию, как отмечает Жанар Юсупова, дело рассматривают в Акмолинской области, так как случай произошел за городом.

«С него даже не были взяты анализы по делу изнасилования. А с меня в тот день день взяли анализы на экспертизу», - сказала Ж. Юсупова.

Комментируя случай по избиению в ресторане, потерпевшая сказала, что ей отказали в получении записи с камеры видеонаблюдения.

В связи с бездействием полиции, как утверждает потерпевшая, она обращается за помощью.

«Я обратилась в МВД, Антикоррупционную службу, КНБ, Генеральную прокуратуру. Все отсылают мои заявления в Есильский районный отдел полиции - туда же, где сотрудники полиции бездействуют и давят на меня… Я прошу помощи у государства. Я хочу призвать общественность, потому что вижу, что идет полное бездействие и давление со стороны сотрудников полиции. Хочу обратиться к Президенту, сотрудникам Генеральной прокуратуры, ко всем органам. Писала во все инстанции, но никакого результата нет. Мне пришлось обратиться в фонд Немолчи.kz «, - обратилась Жанар Юсупова.