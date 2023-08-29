Муж держит казахстанку в Индии в заточении – в ситуации разбирается МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанка, находясь в Индии, испытывает притеснения со стороны мужа-тирана, который не дает ей вернуться домой. Об этом сообщается на официальной странице фонда «Не молчи», передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В #ФондНемолчиKZ пришло обращение от карагандинки. Она живёт в Калькутте с тремя детьми: 10 лет, 3,5 года и 1,1 год. «Если у меня есть хоть какая то малейшая возможность и шанс выбраться отсюда , пожалуйста, помогите», - говорится в посте организации.

Как сообщают в Фонде, её муж на протяжении 4 лет бил и душил её, ограничивает питание и не содержит семью, пьёт, не выпускает их, им никуда нельзя, не даёт старшей дочке учиться и тоже нападает на неё, угрожает, выломал двери в комнате и забрал все сбережения женщины.

Женщина говорит, что главное для неё — выбраться из Индии. Она сможет заработать и поставить на ноги детей. Но у младших нет визы, а у старшей нарушен визовый режим.

На этот пост отреагировали в МИД.

«Консул находится на связи с нашей соотечественницей. Ей будет оказана помощь. Поможем ей и ее детям вернуться в Казахстан», - говорится в комментарии ведомства.