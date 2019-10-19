«Музейный променад» смогли совершить в необычное время карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский областной историко-краеведческий музей в рамках республиканской акции «Парад музеев» провел «Ночь в музее» - «Музейный променад» - прогулка в музей в необычное время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители и гости города, студенты вузов и колледжей, молодежные организации 18 октября 19.00 до 24.00 смогли увидеть необычные экспонаты музея в необычном ракурсе и времени.

Акция была проведена с целью демонстрации ресурсов, возможностей и потенциала современных музеев, выявления новых, креативных подходов в презентации музейной деятельности, привлечения в музей большего числа посетителей для проведения культурно-интеллектуального досуга.

В программе акции прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и выставка-продажа работ: поделки, сувениры и др. Также в зале этнографии сотрудники музея для посетителей провели мастер-класс «Традиционное лоскутное шитье - пэчворк».

А в зале «Сакская культура» была организована площадка «Тюркские письмена». Специалист Международного общественного фонда «Наследие кочевой цивилизации» Дайыр Қыдырғалиұлы всех желающих учил тюркской грамоте.

Большой интерес у участников акции вызвали интерактивные фотозоны в залах экспозиции. Посетители могли, надев национальную казахскую одежду, посидеть за дастарханом в юрте и сфотографироваться на память. В зале «Становление угольного бассейна» можно было посидеть возле палатки геолога, ближе познакомиться с бытом первостроителей города Караганды. А также примерить шахтерское снаряжение и подержать в руке шахтерскую кирку.

На интерактивной выставке технического прогресса можно было послушать звучание граммофона и принять участие в викторине.

Особый интерес участников в программе Музейного променада вызвали интеллектуальные квест-игры «Охотники за знаниями», «Музейный клад», «Историческое лото», викторины и другие. На каждом этапе участники могли заработать баллы в виде бумажных банкнот-долларов и позже принять участие в аукционе призов.

В холле музея работало «Музейное кафе», где можно было потратить заработанные балы в обмен на чай и сладости. Была открыта и выставка живых тропических пауков, которую с интересом посмотрели многие посетители музейной акции.

На протяжении всей акции звучали кюи и песни в исполнении студентов Гуманитарного колледжа. Исполнительское мастерство смогли продемонстрировать и другие участники мероприятия. «Музейный променад» или прогулка в музей в необычное время вызвал большой интерес у жителей и гостей города.