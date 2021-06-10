Музейный городок развернётся на один день в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – На площади перед Темиртауским городским историко-краеведческим музеем 10 июня пройдёт «Музейный городок». В дни летних каникул музей уже 16 лет подряд организует для детей и родителей это яркое событие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жители» городка смогут посетить семь развлекательно-интеллектуальных, творческих и интерактивных площадок.

В яблоневом саду каждый сможет вырастить наливное яблочко.

На ярмарочной площади можно будет увидеть много старинных экспонатов и обучиться искусству торговли.

Удивительные экспонаты спрячут в секретные коробки, а участники игры помогут профессионалам разобраться, что же это такое.

На экостанции расскажут, как очистить город от мусора, и дадут возможность попробовать себя в роли эколога.

Для любителей настольных игр организуют историческое лото. Победителем окажется тот, кто лучше всех знает историю родного города.

В арт-студии сотрудники музея вместе с посетителями создадут национальный ковёр дружбы.

Ну а на «Городском стадионе» можно будет проверить силу, ловкость и быстроту.

Ещё гостям городка будут доступны суперпазлы и фотозона «Золотой человек».

Мероприятие начнётся в 11:00 и продлится в течение трёх часов.

Мероприятие пройдёт с соблюдением всех санитарных норм.



