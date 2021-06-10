Музейный городок развернётся на один день в Темиртау
«Жители» городка смогут посетить семь развлекательно-интеллектуальных, творческих и интерактивных площадок.
В яблоневом саду каждый сможет вырастить наливное яблочко.
На ярмарочной площади можно будет увидеть много старинных экспонатов и обучиться искусству торговли.
Удивительные экспонаты спрячут в секретные коробки, а участники игры помогут профессионалам разобраться, что же это такое.
На экостанции расскажут, как очистить город от мусора, и дадут возможность попробовать себя в роли эколога.
Для любителей настольных игр организуют историческое лото. Победителем окажется тот, кто лучше всех знает историю родного города.
В арт-студии сотрудники музея вместе с посетителями создадут национальный ковёр дружбы.
Ну а на «Городском стадионе» можно будет проверить силу, ловкость и быстроту.
Ещё гостям городка будут доступны суперпазлы и фотозона «Золотой человек».
Мероприятие начнётся в 11:00 и продлится в течение трёх часов.
Мероприятие пройдёт с соблюдением всех санитарных норм.