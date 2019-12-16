Музейные комнаты откроют во всех райотделах полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Жамбылском районе Северо-Казахстанской области открыли музей районной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в музейной комнате собрали редкие фотографии, документы, канцелярские принадлежности, предметы быта и образцы форменного обмундирования стражей правопорядка, служивших в районе. Всего представлено более 100 различных экспонатов. Расположен музей на первом этаже административного здания райотдела.









Фотогалерея посвящена памяти сотрудников в разные годы погибших при исполнении служебных обязанностей: Сергея Васильченко, Ерика Оспанова, Александра Гордеева. Сын Александра Гордеева, Антон, с 2017 года является сотрудником ОВД. Он служит в должности полицейского-дежурного изолятора временного содержания. Сын Ерика Оспанова, Уалихан, тоже носит полицейские погоны. С 2019 года он курсант Карагандинской Академии МВД РК.

«В сборе экспонатов и обустройстве активно принимали участие ветераны и все сотрудники нашего отдела полиции. В первую очередь, этот уголок истории предназначен для школьников, студентов и молодого пополнения полиции. Необходимо, чтобы молодежь знала о ярких страницах богатой истории становления органов внутренних дел малой Родины, чтобы гордились и помнили. Призываем всех желающих принять участие в пополнении фонда нашей музейной комнаты», - отметил начальник райотдела полиции Асан Мейрамов.





Заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев подчеркнул, что за историю существования североказахстанской полиции собран очень богатый опыт, который важно передать молодому поколению.

«Музей департамента полиции в этом году отметил свой 30-ый день рождения. В честь этой даты руководство департамента приняло решение создать музейные комнаты во всех райотделах. Каждый из них имеет свою историю создания, становления и деятельности, своих героев, свои традиции, свой опыт в решении вопросов по борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Собрать всё это, сохранить, приумножить и призваны вновь создаваемые мини-музеи. Открыты они уже в Есильском, Аккайынском и Акжарском отделах полиции», - рассказала заведующая музеем департамента полиции Любовь Осинская.



















