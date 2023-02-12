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Музей-заповедник «Сарайшык» в Атырауской области получит современный визит-центр

Автор:  
Виктор Сутягин
12 Февраля 2023, 11:43
Музей-заповедник «Сарайшык» в Атырауской области получит современный визит-центр

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Махамбетском районе Атырауской области завершается строительство визит-центра на территории государственного историко-культурного музея -заповедника «Сарайшык». Об этом рассказал директор музея доктор исторических наук, профессор Абильсеит Муктар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главное предназначение строящегося визит-центра на территории музея-заповедника «Сарайшык» - это создание максимальных условий для туристов, которые желают ознакомиться как с историей древнего городища, так и с историей Золотой Орды, Ногайской Орды и Казахского ханства. Сарайшык был одним из самых известных городов XIII-XVI веков, располагавшийся на Великом Шелковом пути, соединявшем Восток и Запад. Город с развитым образованием, наукой, ремеслом и торговлей. Он находился на правом берегу реки Жайык (Урал). Город был еще и исламским религиозным центром. После распада Улуса Сарайшык стал столицей Ногайской (Мангытской) Орды, а затем Казахского ханства. Именно в Сарайшыке на золотом троне восседал Касым-хан – один из правителей Казахского ханства»,- рассказал Абильсеит Муктар.

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Для ознакомления с богатейшей историей средневекового города для туристов в визит-центре предусмотрены шесть экспозиционных залов - каждый со своей тематикой, а также выставочный павильон.

Сегодня фонд музея-заповедника составляет более 4,6 тысячи древних экспонатов. Как на территории древнего городища, так и в окрестностях в радиусе десятков километров ведутся сезонные археологические раскопки. Фонд музея будет пополняться новыми экспонатами. Также ведутся исследовательские работы по изучению истории Золотой Орды и открытию новых туристических маршрутов от городища Сарайшык до туристического центра Сарай-Бату в Астраханской области.

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Для удобства туристов в визит-центре предусмотрена гостиница на десять номеров, а также своя столовая. Кроме того, будут созданы условия для научной работы – это отдельные кабинеты для сотрудников музея и своя лаборатория. Строительство визит-центра почти завершено, сейчас идут отделочные работы и оформление залов. Планируется, что уже весной визит-центр примет первых туристов.

Фото: РСК


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