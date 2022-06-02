Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Музей военных самолетов и вертолетов открыл двери для маленьких актюбинцев
2 Июня 2022 02:47

Музей военных самолетов и вертолетов открыл двери для маленьких актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ко дню защиты детей в военном институте сил воздушной обороны имени дважды героя Советского союза Талгата Бегельдинова организовали праздник для 200 детей. Также малыши смогли в этот день посетить музей авиационной техники под открытым небом во дворе вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Праздничное мероприятие началось с экскурсии в музей авиационной техники под открытым небом, в ходе которой детворе и их родителям были представлены экспонаты военных самолетов и вертолетов. Офицеры и курсанты рассказали об образцах авиационной техники. Были проведены различные конкурсы, танцевальные флешмобы и концерт.

Также в этот день двери музея военного института были открыты для всех детей города и их родителей», - сообщили в пресс-службе вуза.

Актюбинцы с удовольствием посещают музей авиационной техники в праздничные дни, когда он открыт. Экскурсии бесплатные.

На сегодняшний день в музее военного института находится около 10 экспонатов: самолеты бомбардировщики, истребители, военно-транспортная авиация, вертолеты, в том числе самый большой вертолет в мире МИ-26.



Автор:
Корреспондент
Читайте также
Путевки и денежные сертификаты получили акмолинские школьники
Более 20 пришкольных лагерей начали работу в селах Павлодарского района
Тройняшек в Актобе назвали в честь Президента
Парад колясок прошел в Акмолинской области
Праздничные мероприятия для детей организовали сотрудники УДП Президента
«Хогвартс-экспресс» совершил свой первый рейс в Караганде
Около 80 новорожденных появилось на свет в Международный день защиты детей в столице
Пять скверов открыли в День защиты детей в Нур-Султане

Лента новостей

Архив