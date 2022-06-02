2 Июня 2022 02:47

Музей военных самолетов и вертолетов открыл двери для маленьких актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ко дню защиты детей в военном институте сил воздушной обороны имени дважды героя Советского союза Талгата Бегельдинова организовали праздник для 200 детей. Также малыши смогли в этот день посетить музей авиационной техники под открытым небом во дворе вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Праздничное мероприятие началось с экскурсии в музей авиационной техники под открытым небом, в ходе которой детворе и их родителям были представлены экспонаты военных самолетов и вертолетов. Офицеры и курсанты рассказали об образцах авиационной техники. Были проведены различные конкурсы, танцевальные флешмобы и концерт.

Также в этот день двери музея военного института были открыты для всех детей города и их родителей», - сообщили в пресс-службе вуза.

Актюбинцы с удовольствием посещают музей авиационной техники в праздничные дни, когда он открыт. Экскурсии бесплатные.

На сегодняшний день в музее военного института находится около 10 экспонатов: самолеты бомбардировщики, истребители, военно-транспортная авиация, вертолеты, в том числе самый большой вертолет в мире МИ-26.



