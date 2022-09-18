18 Сентября 2022, 18:00

Музей в своем доме создал пенсионер в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Курмангазинского района Атырауской области Галымжан Мукашев открыл музей в своем доме. В фонде музея пенсионера – более 100 экспонатов, многие из которых редкие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По профессии Галымжан Мукашев, живущий в поселке Жапыракты, бухгалтер. «Коллекционировать старые предметы я начал с детства. Со временем хобби переросло во что- то большее -появление у меня дома мини-музея. Самый ценный экспонат - веретено матери. Но это, конечно, лично для меня. А так большая часть коллекции - это предметы быта 50-70-х годов прошлого века. Хотя есть и вещи, которым более ста лет. Например мини- мельница, подаренная соседом, – свидетель двух веков»,- сказал Галымжан Мукашев.

В музее можно увидеть старинное веретено из кости животного. В фонде несколько марок телевизоров и радиоприемников, много ручных и настенных часов и музыкальных инструментов, ламп, пленочных фотоаппаратов.

«После меня останутся потомки. Хочу чтобы все это осталось для них как мое наследие. И они продолжили это дело. Ведь сохранить историю вот в таком виде - это тоже имеет воспитательный смысл. Молодые должны знать, как жили их отцы, деды, прадеды»,- считает Галымжан Мукашев.

Домашний музей открыт для всех желающих познакомиться с экспонатами.