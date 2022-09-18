Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Музей в своем доме создал пенсионер в Атырауской области
18 Сентября 2022, 18:00

Музей в своем доме создал пенсионер в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Курмангазинского района Атырауской области Галымжан Мукашев открыл музей в своем доме. В фонде музея пенсионера – более 100 экспонатов, многие из которых редкие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По профессии Галымжан Мукашев, живущий в поселке Жапыракты, бухгалтер. «Коллекционировать старые предметы я начал с детства. Со временем хобби переросло во что- то большее -появление у меня дома мини-музея. Самый ценный экспонат - веретено матери. Но это, конечно, лично для меня. А так большая часть коллекции - это предметы быта 50-70-х годов прошлого века. Хотя есть и вещи, которым более ста лет. Например мини- мельница, подаренная соседом, – свидетель двух веков»,- сказал Галымжан Мукашев.
В музее можно увидеть старинное веретено из кости животного. В фонде несколько марок телевизоров и радиоприемников, много ручных и настенных часов и музыкальных инструментов, ламп, пленочных фотоаппаратов.
«После меня останутся потомки. Хочу чтобы все это осталось для них как мое наследие. И они продолжили это дело. Ведь сохранить историю вот в таком виде - это тоже имеет воспитательный смысл. Молодые должны знать, как жили их отцы, деды, прадеды»,- считает Галымжан Мукашев.
Домашний музей открыт для всех желающих познакомиться с экспонатами.


Новости по теме
Павлодарский школьник нашел медаль фронтовика, а поисковики – родных солдата
Читайте также
Назначен руководитель управления финансов Атырауской области
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
Захоронение сакского воина обнаружили археологи в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив