Музей спортивных достижений открылся в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области состоялось открытие Музея спортивных достижений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ekaraganda.kz.

Весной 2018 года в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» в Карагандинской области стартовал спортивный караван. По пути его следования именитые спортсмены из сельских районов подарили свои медали, кубки и грамоты новому музею.

Было установлено 5 стендов, которые соответствуют цветам олимпийских колец. В стендах располагаются десятки кубков и наград, некоторые из них датируются 1956 годом.

«Когда-то музей уже существовал в управлении спорта, - делится Рустам Кожабеков, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области. - Были проведены ремонт, реконструкция здания, в этом году уже 60 лет исполняется Дворцу имени Нуркена Абдирова. В связи с этим было принято решение открыть снова на втором этаже этот музей. В будущем он будет только пополняться медалями, кубками, достижениями наших сегодняшних чемпионов и призёров. Музей представляет нашу гордость, наших спортсменов».

Известно, что в Карагандинской области на сегодняшний день культивируется 96 видов спорта. В каждом из них есть свои чемпионы. Комиссия постаралась добавить в новый музей награды почти от каждого вида спорта. За стеклянными витринами можно найти боксёрские перчатки Василия Жирова, спортивные статуэтки Серика Елеуова, Сергей Засимович, советский легкоатлет по прыжкам в высоту, рекордсмен Европы, отдал музею один из своих кубков. Известно, что музею подарил свою форму карагандинский футболист Андрей Финонченко, её представят в музее позднее,

«Точно знаю, что в музее есть награды Виктора Мазина и Владимира Муравьёва, которые в 1980 году завоевали две золотые медали на Олимпийских играх, - говорит Валерий Громов, известный спортивный деятель, бывший руководитель управления спорта, заслуженный тренер РК. - От Караганды тогда поехали два спортсмена, и оба привезли золотые медали. Для чего нужен музей? Каждое соревнование, которое прошло - это уже история. А за этой историей идут новые соревнования, новые имена, новые спортсмены и герои нового Казахстана».