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Музей под открытым небом возобновил работу в столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 20:11
Музей под открытым небом возобновил работу в столице Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане открылся музей под открытым небом в честь начала летнего сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» по макетам показывает уменьшенные версии городов республиканского значения, таких как Астана, Алматы, Шымкент и других регионов страны. В культурном центре с более чем двадцатилетней историей можно полюбоваться природой и выдающимися зданиями регионов страны.

Комплекс начинается с Мангистауской области и заканчивается Кызылординской областью. На посещение 17 областей, 3 городов и 49 озер страны уходит около одного часа.

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«Сегодня из Центра поддержки института семьи «Жанұя» этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» посетили более 100 многодетных, малообеспеченных семей, детей и родителей с инвалидностью. Они знакомятся с архитектурой, историческими и культурными памятниками нашей страны», - рассказал и. о. руководителя дирекции объединенных музеев Астаны Самат Тергембаев.

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Здесь гиды ведут экскурсии на казахском, русском, английском языках.

«Я приехала сюда с двумя детьми. Экскурсоводы поделились интересной и полезной информацией о каждом регионе. Мне здесь особенно понравились макеты Астаны, Алматы и Мангистауского региона. Экспонаты, представленные посетителям, сделаны очень хорошо. Я впервые здесь побывала. Сегодня, увидев макеты Атырау, Актау, захотелось побывать в тех регионах. В ближайшее время мы отправимся туда с семьей», - поделилась впечатлениями многодетная мама Сулушаш Турлан.

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