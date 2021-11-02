Музей под открытым небом «Ұлы Дала» презентовали в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаеве открыли исторический парк-музей «Ұлы Дала». Он стал продолжением скульптурной композиции «Керуен», которая появилась в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исторический парк «Ұлы Дала» ограждает кирпичный забор, напоминающий крепостные стены. На территории установлены макеты исторических достопримечательностей Сарыарки – мавзолей Алашахана, Жошыхана, воина Домбауыла, Хана Орды, Аяккамыра, Болгана-ана. Также в парке представлены миниатюры Улытауских гор, теректинские петроглифы, барельеф четырёх известных биев – «Төрт босаға». Вокруг высажены деревья и установлены скамейки, урны и опоры освещения.

«Этот парк станет не только центром отдыха для жителей Сатпаева, но и местом, где молодёжь сможет познакомиться с нашей историей, проводить тематические встречи и исследования. Также он не останется незамеченным туристами. И то, что парк «Ұлы дала» расположен на улице Улытау, тоже не случайно. Исторические сведения указывают на то, что именно здесь когда-то проложил путь малый караван Шёлкового пути», – отметил аким города Аскар Идрисов.

После торжественного открытия парка для первых посетителей организовали ознакомительную экскурсию. Гид-экскурсовод представил познавательную информацию о каждом из экспонатов музея под открытым небом. Гости также смогли ознакомиться с историей народного промысла по изготовлению древних казахских музыкальных инструментов и насладиться этнической и классической музыкой.