Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Музей под открытым небом организовали спасатели, полицейские и судьи в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
8 Мая 2021, 19:27
Музей под открытым небом организовали спасатели, полицейские и судьи в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Выставка под открытым небом «Майдангерлер мұрасы», приуроченная к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, организована в музее имени М. Габдуллина города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В организации выставки, развернувшейся под открытым небом, приняли участие сотрудники музеев департамента полиции Акмолинской области, Кокшетауского технического института Комитета по ЧС, Акмолинского областного суда.

photo

«Департамент полиции Акмолинской области представил экспонаты из фонда музея, в числе которых форменное обмундирование с комплектом наград участников ВОВ Айдархана Байкенова и Ивана Емелина, а также архивные фотодокументы, ордена и медали, именные пистолеты, ружья, парадные шашки, кортики с ножнами и многое другое», - отметили в ведомстве.

В числе наград Почетного работника МВД РК, воевавшего в составе легендарной 8-й Гвардейской Панфиловской дивизии, Айдархана Байкенова были представлены ордена Отечественной войны I, II степеней, орден Славы III степени, а также различные юбилейные медали. За героическое сражение в годы войны полковник милиции в отставке, участник ВОВ Иван Емелин был награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами, которые воочию смогли увидеть посетители выставки.

photo

«Мы хотим, чтобы представители всех поколений знали и помнили о заслугах наших легендарных земляков – акмолинцев, участников ВОВ, в числе которых более двухсот ветеранов органов внутренних дел. Не нужно забывать об их героических судьбах», - поделилась, подытоживая первую экскурсию, заведующая музеем департамента полиции Амантай Искакова.


Акмолинская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО