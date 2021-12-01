Музей Первого Президента РК - Елбасы: чем он уникален и притягателен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музей библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы является одной из точек притяжения не только для жителей и гостей Нур-Султана, но и для иностранных туристов. А для подрастающего поколения музей стал и вовсе любимым объектом, в котором можно не только подробно ознакомиться с историей создания независимого Казахстана, но и совершенствовать свои навыки в Центре развития детей. Сегодня музей - всеобщая ценность и достояние всех казахстанцев. Чем объект уникален, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

История музея

Новое здание музея Первого Президента РК Елбасы на левом берегу открылось в октябре прошлого года. Не каждый знает, что музей доступен для посещения абсолютно бесплатно. История самого музея Первого Президента непосредственно начинается с 2004 года.

Музейное пространство Библиотеки представлено и в здании резиденции Первого Президента Республики Казахстан, расположенном на правом берегу. К ак известно, Елбасы Нурсултан Назарбаев там работал еще в 1997 - 2004 годах.

При этом здание, расположенное на правом берегу, продолжает функционировать. И это правильно. Правобережье столицы нуждается в таком историческом объекте, который стал своеобразным центром общественно-культурной жизни города.

Мы побеседовали с руководителем службы учета и хранения музейных ценностей музея Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы Куляйшей Актаевой и поинтересовались, как работает объект, чем он уникален.

«В музейной практике всего мира в порядке вещей, когда крупные музеи, крупные собрания не могут даже объективно разместиться в одном здании. Как правило, они находятся в нескольких корпусах, могут даже располагаться в разных городах. Речь не о филиалах, а именно об основных собраниях музеев. С Музеем Первого Президента РК произошла закономерная история - в нем отражается богатая история нашей независимости, показ перипетий развития биографии Первого Президента, его соратников, в конце концов, достижения современного Казахстана», - рассказывает Куляйша Актаева.

В личном архиве Елбасы собраны свыше 140 тысяч единиц хранения - это уникальные биографические, творческие материалы о служебной и общественной деятельности Нурсултана Назарбаева, около 35 тысяч единиц книжного хранения и 12 тысяч единиц хранения музейного фонда. Обширное собрание, как отмечают в музее, требует всестороннего показа.

Современные цифровые инструменты

Новый, современный музей сохранил традицию, преемственность истории независимого Казахстана. При этом дополняясь новыми экспозициями.

Модернизированное здание - далеко не традиционный музей, к каким мы привыкли. Здесь вся доступная информация оцифрована. С экспозициями можно ознакомиться буквально одним кликом. При этом информация в цифровой версии обширна и доступна для посетителей на трех языках - казахском, русском и английском.

Мультимедийные экспозиции сочетаются с различными артефактами. В новом здании музея в шести залах установлены постоянные экспозиции.

«В первую очередь, наших посетителей, гостей встречают экскурсоводы, которые проводят как традиционные, так и инновационные формы экскурсии. Очень активное распространение получили онлайн-экскурсии», - рассказала Куляйша Актаева.

Процесс ознакомления с музеем - большое мультимедийное путешествие, связанное с историей, настоящим и будущим Казахстана.

Что есть в музее и его структура

На сегодня музей в среднем посещают более тысячи человек ежедневно. И это в условиях продолжающейся пандемии. С экспозициями в среднем можно ознакомиться в течение 40 минут. Но для полного освоения и изучения объектов - этого времени, естественно, недостаточно.

На первом этаже здания расположены музейные экспозиции, выставочные залы, хранилище музейных фондов, библиотека, на втором – многофункциональный зал на 2000 мест для проведения мероприятий, на третьем этаже – коворкинг-центр и административные офисы.

В целом, в здании представлены уникальные экспонаты, отражающие основные этапы становления и развития независимого Казахстана сквозь призму жизни и деятельности Нурсултана Абишевича.

«Наши посетители могут ознакомиться с архитектурным устройством нашего здания. Система атриума очень удобна. При входе человек может сразу обозревать архитектурную особенность, высоту атриума. Можно подняться на второй, третий этажи. Второй этаж - по сути, общественная зона, художественная галерея, многофункциональный зал, в котором проводятся различные конференции, форумы. На третьем этаже расположен Центр развития детей - очень активная зона, в которой постоянно кипит жизнь. Здесь же расположена коворкинг-зона», - пояснила спикер.

В целом, все пространство здания доступно для посещения. Человек без каких-либо препятствий может получить информацию о музее, осмотреть все залы.

Уникальность музея Елбасы

Музей Первого Президента - Елбасы притягивает многих. Это и создает атмосферу уникальности. Человек, который решил посетить здание, может отдать предпочтение только одной зоне и воспользоваться только одним ресурсом.

«Вы можете вообще не входить в основную зону экспозиций, а войти в зону личного опыта, послушать музыку. Разносторонность и непривычность этих экспозиционных решений - наверное, самая большая точка притяжения», - считает руководитель службы учета и хранения музейных ценностей музея Библиотеки Первого Президента.

В музей любят заходить и иностранные граждане. В первую очередь, им очень любопытно, что можно посмотреть в необычном здании.

«Мы можем говорить о стопроцентном эффекте, когда люди заходят и понимают, что перед ними разворачивается история страны. О Нурсултане Абишевиче Назарбаеве мы говорим как о гражданине, р человеке, который вывел страну на глобальный уровень. Мы говорим, что история и преемственность казахской степи была заложена очень далеко до нас, и будет продолжаться дальше. Начиная с зоны пролога, когда мы говорим о вечной стране, погружаем любого человека в захватывающий процесс. Посетители понимают, что в этом музее явно не увидят традиционных запыленных витрин, не увидят скучных, непонятных артефактов и материалов», - подчеркнула Куляйша Актаева.

В музее подытожили, чем же новое модернизированное здание притягивает граждан.

«Человек, который воспользуется аудиогидом, или человек, который просто любит не спеша обходить залы, поскольку невозможно в один день посетить все залы… Мы рассчитываем на то, что каждый посетитель, независимо от его уровня подготовленности, образования, может найти информацию, которая побудит его еще раз прийти сюда, найти новые мотивы, может быть, для его собственного развития. Это - самая главная суть нашей деятельности», - заключила Куляйша Актаева.

Действительно, музей Первого Президента - Елбасы - большая ценность, отражающая не только историю, но и настоящее и будущее нашего независимого государства.