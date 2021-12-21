Музей отдела образования открылся в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – К 60-летию отдела образования в городе Шахтинске открылся музей. Большую работу по сбору экспонатов провели учащиеся и педагоги местных учебных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В музее переплелись две эпохи – советское время и настоящее. Два тематических манекена дают представление о том, как выглядел типичный школьник в недавнем прошлом и какие изменения произошли сейчас.

На стендах собраны канцелярские принадлежности, учебники, журналы и школьная атрибутика советского периода. Параллельно размещены экспонаты о достижениях современности.

Имена и биографии ветеранов украшают символическое древо под названием «Имя педагога – высокое и вечное…».

«Главная идея оформления одной стены музея в виде дерева в том, что основа наших достижений, наши корни заложены ветеранами педагогического труда, великими учителями. В нашем городе 24 организации образования, и каждая из них представила свою кандидатуру. Таким образом, на дереве размещены имена и биографии 24 ветеранов педагогического труда», – отметил руководитель Отдела образования Шахтинска Николай Онсович.

Целая полка посвящена 13 руководителям отдела образования. Каждый из них служит ярким примером человека, посвятившего себя любимому делу.

Есть тут и карта о действующих и недействующих организациях образования, а также стенд управления системой образования. На стеллажах разметили 23 книги-альбома об истории каждой организации. Любой желающий на их страницах сможет найти свою школу, учителя или просто одноклассника.

«В настоящее время музей – это не просто собрание экспонатов, а сложное единство многих аспектов образования, уникальная точка преломления культуры и образования. В рамках подпрограммы «Рухани жаңғыру» во всех общеобразовательных школах функционируют музеи по различным направлениям. Двери же нашего музея открыты для всех. Мы будем проводить экскурсии для педагогов-ветеранов, школьников и учителей», – говорит методист по воспитательной работе отдела образования Сайра Сагадиева.

Музей отдела образования Шахтинска завершил цикл создания школьных музеев.











