Музей казахстанского футбола в Семее пополнился новыми экспонатами

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее музей казахстанского футбола пополнился новыми экспонатами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

Сегодня, 10 декабря, отмечается Всемирный день футбола. В честь знаменательной даты в музее казахстанского футбола, расположенном на стадионе «Спартак», прошла презентация новых экспонатов.

Новую экспозицию музея украшают мяч с автографами команды «Елимай» 2002 года, именная футболка легендарного игрока «Кайрата» Тимура Сегизбаева, которую музею подарила семья самого футболиста. Есть пополнение и из столицы. Мастер спорта СССР игрок целиноградского «Целинника» 70-80-х Владимир Павлюк, ныне специалист Департамента детско-юношеского футбола КФФ, подарил уникальный раритет - заключительный мяч эпохи советского футбола с автографами игроков «Целинника» 1991 года, а также книгу «От «Динамо» до «Жениса» с росписями многих известных игроков.





Нашли теперь свое место и бутсы рекордсмена казахстанского футбола Андрея Пинчукова (833 матча и 71 гол). Их передал музей один из его друзей Фархад Бикметьев, команда которого ССК является лидером городского футбола Семей. Экс-директор стадиона «Восток», ныне спортивный обозреватель газеты «Устинка+» Валерий Чернов из Усть-Каменогорска передал в дар музею коллекцию программ, газет и вымпелов. Посетители музея могли проследить эволюцию формы сборной Казахстана. На презентации представлена форма сборной середины нулевых. Ее так же, как и свой тренировочный свитер, подарил двукратный чемпион Казахстана в составе «Елимая» Константин Фриденталь.

Музей функционирует в Семее с 2017 года и на сегодняшний день является настоящим очагом истории казахстанского футбола.

фото: Инфоцентр г. Семей