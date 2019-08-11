Музей исламской культуры открыли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске, в мечети «Халифа Алтай», открыли Музей исламской культуры, передает МИА «Казинформ».

Открытие музея в первый день священного праздника Курбан айт стало большим подарком для прихожан.

В Музее исламской культуры показана история возникновения и развития ислама в Казахстане: от тенгрианства до ислама наших дней.

«Здесь есть экспонаты, связанные не только с исламом, в этих стенах находится частичка культурного наследия нашего народа, – сказал представитель Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай. – Мечеть - не просто место для поклонения и проведения религиозных обрядов, это культурно-образовательный центр».

Важность музея отметил и руководитель отдела благотворительного фонда и уакыф Духовного управления мусульман Казахстана Камалжан Турдыбаев.

Теперь жителям не нужно искать всю важную информацию извне, достаточно посетить мечеть. Ведь здесь можно увидеть массу любопытных вещей: от макетов Каабы, мечети «Халифа Алтай», двухминаретной мечети города Семей, Тайказана, который находится в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, до оригинала книги «Диуани хикмет» Яссауи, привезенной из Бухары, а также инсталляций Балбал тас, Культегин. Все это, несомненно, привлечет внимание каждого.

Как отметил Ермек кажы Мукатай, самое ценное в музее - это книги. Самым древним из них 500-600 лет, относительно новыми можно назвать книги, имеющие 100-200-летнюю историю. Примечательно, что здесь можно почитать не только оригиналы книг или же их копии на бумажных носителях, ознакомиться с ними можно и в электронном формате. К примеру, музей может удивить интерактивным Кораном, который имеет сенсорный экран и звуковое сопровождение. Содержание можно прочесть на четырех языках.

Экспонаты собраны из разных регионов Казахстана. Также копии некоторых из них были привезены из Кембриджского университета Великобритании. Отрадно, что вместе с тем и сами жители области активно стараются разнообразить и дополнить фонд музея. К примеру, жители Курчумского района преподнесли музею позолоченную книгу, монеты из серебра, бронзы времен Караханидов.

Инициатива создания Музея исламской культуры принадлежит акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову. Стоит отметить, что это единственный подобный музей в стране.

Глава региона лично посетил открытие и дал положительную оценку экспонатам собранным здесь. Добавив, что важно продолжать работу по дальнейшему развитию музея.

«Стены одного из блоков нужно оформить в виде панорамы, которая будет отражать историю Казахстана от создания Казахского ханства до наших времен», – подчеркнул Даниал Ахметов.

Отметим, музей будет пополняться новыми экспонатами в постоянном режиме.