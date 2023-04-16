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Музей исламской культуры открыли в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Апреля 2023, 15:26
Музей исламской культуры открыли в Петропавловске Фото: facebook.com/Айдарбек Сапаров

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открыли музей исламской культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети аким области Айдарбек Сапаров сообщил, что в церемонии открытия принял участие Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

«Это важное событие для мусульман региона. Древняя мечеть в нашем городе, построенная в 19 веке, была восстановлена. При реставрации особое внимание уделялось сохранению первоначального вида здания», - написал А.Сапаров.

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Музей открыли в здании 1,5-вековой мечети, известной в народе как Давлеткильдеевская, «Ташкентская» или «Сартовская». Находится старинное здание на закрытой территории завода им. Кирова. Именно благодаря этому оно не оказалось полностью разрушенным. Это единственная мечеть, у которой сохранилось более 50% минарета. Внешний вид ее устанавливали по архивным документам. Работы проводила североказахстанская компания «Благоустройство-Север». Автором проекта является член Союза художников РК Болат Асербеков.

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