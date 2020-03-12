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Музей имени Мартбека Мамраева открыли в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Марта 2020, 21:43
Музей имени Мартбека Мамраева открыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В школе-интернате №68 города Караганды открылся музей Героя Советского Союза Мартбека Мамраева. Он станет научным, образовательным и культурным центром, передает МИА «Казинформ».

В церемонии открытия приняли участие родные героя, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Карагандинского городского маслихата, а также ученые и студенты.

Музей состоит из следующих секций: «Никто не забыт и ничто не забыто», «Имя героев всегда в памяти», «Мужество приводит к победам». В нем представлены стенды и копии архивных документов «Казахстан и Великая Отечественная война», «Храбрый сын Родины», «Боевая дорога (карта) героя», «Днепровская битва», «Знамение последнего дня», «Герои Великой Отечественной войны из Карагандинской области», «Личные документы», «Биография героя», «Герой в мире».

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В экспозицию входят не только фотографии и копии документов того времени, но и одежда и посуда, которой пользовался Мартбек Мамраев.

«В музее находится скульптура героя. Автор бюста - Амангельды Сериков. Есть также диорама, сюжет которой представляет собой сцену переправы через Днепр в сентябре 1943 года. Ее подарила музею специалист по дизайну Карагандинского гуманитарного колледжа Маншук Билялова», - рассказывает один из инициаторов создания музея Алмагуль Божбанова.

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Мартбек Мамраев родился в 1908 году в селе Акжол Каркаралинского района. Ушел на фронт в 1942 году. У стен Сталинграда принял первое боевое крещение. А звание Героя Советского Союза получил в 1944 году за воинскую доблесть, проявленную при форсировании Днепра. Именем Мартбека Мамраева названо село в Каркаралинском районе, а также микрорайон в Караганде.

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