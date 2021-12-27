Музей имени Акселеу Сейдимбека открыли в Карагандинской области

ЖАНААРКА. КАЗИНФОРМ – В жанааркинской общеобразовательной школе открыли музей заслуженного деятеля Казахстана Акселеу Сейдимбека. В нём собраны труды, биографические данные, личные вещи общественного деятеля, известного этнографа, искусствоведа, журналиста и публициста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Нашей школе в прошлом году присвоено имя земляка Акселеу Сейдимбека. Из-за карантина и дистанционного обучения мы не смогли сразу открыть его музей. Нам удалось сделать это в юбилейный год Независимости. В музее представлены стенды о жизни Акселеу Сейдимбека, статьи о нём, его труды, научные работы школьников и фотографии», – рассказала учитель истории Жадыра Рысбекова.

Также в музее хранится карманный нож литератора и некоторые его личные вещи.

В будущем учащиеся школы смогут изучать жизнь и трудовой путь Акселеу Сейдимбека, основываясь на собранных в музее документах и статьях о нём.

Акселеу Сейдимбек – уроженец Жанааринского района. Долгие годы трудился в газетах Ortalyq Qazaqstan. С 1976 года работал заведующим отделом литературы и искусства в республиканской газете «Социалистік Қазақстан» ныне «Егемен Қазақстан».

Также он занимал руководящие должности в журнале «Зерде», альманахе «Әлем», в Институте литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова, был директором в Институте образования имени Ыбырая Алтынсарина, первым президентом Казахской академии образования, заместителем директора Президентского культурного центра. Преподавал в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилёва.

В 2003 году ему присвоено звание заслуженного деятеля Казахстана. В 2004-м стал лауреатом Государственной премии.