Музей этнообъединений открыли в одном из сел ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В одном из сел Восточного Казахстана открылся музей этнокультурных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В селе Новая Шульба Бородулихинского района много лет работает Дом культуры. В учреждении открылся музей этнокультурных объединений. Большая часть экспонатов принадлежат немецкой диаспоре, которая проживала в этом селе.

«Посылки с экспонатами приходят из Германии. Это в основном национальные костюмы. В основном это те вещи, которые они сохранили, когда их переселяли в 50-60 годах в наше село. Они жили и работали в колхозе «Красный партизан», - рассказала директор Дома культуры Екатерина Баднер.

Всего в музее представлено около 100 экспонатов. Это фотографии и документы. Один самых ценных является дорожный набор хозяйки: иголка, нитки, наперсток и ножницы. Экспонат датируется 1966 годом. В музее имеется еще молитвенник, которому более 60 лет.

Кроме того, в музее представлены экспонаты, которые были переданы казахским и русским этнокультурными объединениями.

Фото: Анатолий Тернов