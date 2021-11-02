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    13:36, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Музей этнообъединений открыли в одном из сел ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В одном из сел Восточного Казахстана открылся музей этнокультурных объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В селе Новая Шульба Бородулихинского района много лет работает Дом культуры. В учреждении открылся музей этнокультурных объединений. Большая часть экспонатов принадлежат немецкой диаспоре, которая проживала в этом селе.

    «Посылки с экспонатами приходят из Германии. Это в основном национальные костюмы. В основном это те вещи, которые они сохранили, когда их переселяли в 50-60 годах в наше село. Они жили и работали в колхозе «Красный партизан», - рассказала директор Дома культуры Екатерина Баднер.

    Всего в музее представлено около 100 экспонатов. Это фотографии и документы. Один самых ценных является дорожный набор хозяйки: иголка, нитки, наперсток и ножницы. Экспонат датируется 1966 годом. В музее имеется еще молитвенник, которому более 60 лет.

    Кроме того, в музее представлены экспонаты, которые были переданы казахским и русским этнокультурными объединениями.


    Фото: Анатолий Тернов

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Общество История Казахстана
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