Музей ДЧС ВКО посетили более 137 тысяч человек со дня егосоздания

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках приближающегося Дня Спасателя Республики Казахстан активизирована работа музея ДЧС Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала 2021 года музей (пожарно-технический центр) посетили более 500 человек, проведено 34 экскурсии. В нем находятся более 3000 различных экспонатов, демонстрирующих историю, развитие и современное состояние пожарной службы и службы ЧС.

Экспозиции развернуты в три больших залах, имеется коллекция значков из 272 предметов, 85 автомобилей разных моделей пожарных машин. В главном зале располагаются средства пожаротушения, вещественные доказательства с настоящих пожаров, манекены, облаченные в спасательные костюмы.

В состав музейного фонда входят различные раритеты: пожарные каски, стволы, экипировка огнеборцев. Сбор материалов для центра-музея начался давно, еще до открытия центра, которое произошло в 1986 году. На сегодняшний день музей принял более 137 тысяч посетителей.

Музеем руководит Кульмира Хаджиевна Кожаканова, она проводит экскурсии, рассказывает посетителям об истории создания пожарных и подразделений, методах тушения, средствах защиты и правилах безопасности, демонстрирует обучающие фильмы, проводит лекции, а также организует специальные мероприятия для ознакомления с центром.

Любимым детьми и школьниками экспонатам с профессиональным снаряжением спасателей, водолазов, медиков, спасателей-альпинистов и парашютистов, кинологов, врачей ЧС-службы и пожарных отведен особый зал. Когда приходят школьники, они по традиции примеряют боевые костюмы и каски пожарных.

В период пандемии экскурсии проводились посредством онлайн-трансляции. В залах музея ДЧС ВКО постоянно есть посетители - школьники, студенты, работники предприятий и учреждений. Многие приходят в четвертый, в пятый раз.

Самым необычным экспонатом в музее является уникальный в своем роде предмет старины - ручной поршневой насос для нужд пожаротушения, 1934 года, который был найден огнеборцами в городе Алтае.

Еще одна важная панорама – памятник бойцам огненного фронта, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. В 1993 году в Семее произошел крупный пожар на заводе цемента, бойцы Икенов Р. Т. и Белоножко В. В. совместно с другими участвовали в тушении. Внезапно на них обрушилась кровля, и они получили травмы, несовместимые с жизнью. Имя Сергея Белякина тоже в памяти у каждого огнеборца: онпогиб при тушении лесного пожара, произошедшего в мае 2002 года в лесничестве.

Среди почетных гостей музея - министр МЧС РК Юрий Ильин, специалисты ООН, волонтеры из Германии, пожарные из США.

Примечательно, что помещение музея находится в одном здании с пожарным депо №6 Усть-Каменогорска, поэтому экскурсии всегда продолжаются посещением части, где посетители с большим интересом знакомятся с буднями огнеборцев. Дети приходят в восторг от возможности примерить боевую одежду, побывать в диспетчерской, посидеть за рулем пожарного автомобиля и освоить азы правил поведения при пожаре.