Музеи-юрты и караван национальных сказок ждут акмолинцев на Наурыз

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Караван национальных сказок, челленджи, конкурсы, бесконтактные концерты и даже музеи-юрты под открытым небом будут ждать акмолинцев во время празднования Наурыза. Накануне торжества в управлении культуры, архивов и документации региона поделились праздничными планами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках предлагаемой новой Концепции празднования Наурыза в Акмолинской области праздничные мероприятия начались уже 9 марта, когда во всех организациях области был дан старт челленджу по популяризации национальной казахской одежды.

Следующими на очереди конкурсы с охватом населения всех регионов области. Для их реализации утверждены правила проведения со сценарным ходом и с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. К примеру, будут проведены областные конкурсы «Батамен ел көгереді», «Келіндер сайысы», «Жігіт сұлтаны», «Сыбаға тарту», «Әлди,әлди, ақ бөпем», «Ұлттық киім дефилесі», «Көктем аруы», «Ұлттық ойындар», серия конкурсов на знание государственного казахского языка «Тіл – асыл қазына», премьеры спектаклей «Шыңғыс хан», «Қадір таңы», «Отбасылық құпия», «Коней своих не прерывая бег».

Впервые, по словам руководителя управлении культуры, архивов и документации региона Айгуль Сабитовой, в праздничные дни для жителей областного центра будет представлен караван национальных сказок «Ұлттық ертегілер керуені».

«Также планируются бесконтактные концерты в районах и городах области, в десяти микрорайонах города Кокшетау - с установкой 10 алтыбақанов, на площади железнодорожного вокзала, микрорайона Сарыарка и площади «Тәуелсіздік» будут установлены три экспозиции «Музей-юрта» под открытым небом, а в торговых домах состоятся праздничные концерты фольклорных ансамблей. Состоится также премьера мюзикла, онлайн-театрализованное представление, телевизионная серия тематических праздничных концертов «Ғасырлар пернесі», «Мерекелік шашу», «Қош келдің, Наурыз!», «Наурызым-нұрлы ырысым», - отметила А. Сабитова.

В регионе пройдут также этновыставки «Құт берекем – әз Наурыз», «Былғары, көн, тері- көшпенділер мұрасы» - «Изделия из кожи - наследие кочевников», посвященные Наурыз мейрамы, показ и популяризация серий традиций и обычаев «Наурыз тойы – мереке, салт дәстүрім береке», интеллектуальные конкурсы «Жеті ата», конкурсы чтецов, интеллектуальные викторины на знание казахской истории, традиций и обычаев с участием представителей этнических групп, проживающих в Казахстане.

«Запущена серия благотворительных акций в рамках республиканского марафона «30 добрых дел» в организациях медико-социальных учреждений с охватом социально-уязвимых слоев населения, детских домов, центров адаптации: «Мейрім керек адамға», «Игі іспен жарасайық», «Твори добро» с участием творческих мобильных групп и волонтеров, меценатов, благотворительных и добровольческих организаций. В праздничные дни в городе Кокшетау будет организовано угощение наурыз-коже, баурсаками работников КСК, врачей, медицинских работников, сотрудников полиции, чествование людей труда», - добавила А. Сабитова.

Как добавили в ведомстве, в населенных пунктах будет проведено украшение фасадов зданий, дворов, совместное приготовление традиционных национальных блюд с организацией локальных ярмарок, развлекательных и познавательных программ для детей, включающих национальные спортивные игры.

Напомним, в Акмолинской области в юбилейный год Независимости пройдет более 500 праздничных мероприятий, вошедших в цикл проектов «Тәуелсіздікке тағзым».