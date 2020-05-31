Музеи являются хранителями памяти и источником просвещения - Нурлан Быкыбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская земля буквально дышит историей, пряча до поры до времени под толщей асфальта уникальные артефакты. О том, как энтузиасты музейного дела сохраняют и популяризируют историю края, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев.

- Нашему музею фактически исполнилось только два десятилетия, - говорит Нурлан Быкыбаев. – Но за столь короткий срок собран богатый архив, уникальные исторические экспонаты. Если говорить о количестве, то мы храним около пяти тысяч экспонатов, имеющих большую музейную ценность. Причем всё это не пылится по запасникам, а выставляется, популяризируется.

Под эгидой программы «Рухани жаңғыру» сотрудники заповедника-музея, настоящие энтузиасты своего дела, организуют выставки не только для туристов, зарубежных гостей, но и выездные экспозиции в других городах Казахстана, а также для жителей районов нашей области. Всё это делается для того, чтобы рассказать о нашей древней истории казахстанцам, всему миру. В школах Тараза до введения режима карантина мы проводили выездные музейные выставки древних артефактов, обнаруженных при раскопках древнего городища. На передвижной выставке «Көне шаhaр жаухарлары» («Жемчужины древнего города») для детей были представлены бронзовые изделия, монеты, керамические изделия, фрагменты древних водопроводных труб, ювелирные изделия и многое другое. Дети могли не только видеть, но и прикоснуться к этим древним сокровищам, услышать рассказ об их истории. Ведь, по сути, наравне со школами и университетами, музеи всегда были и являются сейчас очагами культуры и образования, хранителями исторической памяти и источниками просвещения.

- Наверное, коронавирус нарушил все планы по просветительской работе…

- Да, действительно. У нас было много задумок, которые мы хотели воплотить в жизнь в этом году - совместно с детьми и педагогами таразского Центра по внешкольной работе провести мероприятие на Акыр-Тасе. Хотели повезти туда детей, показать им древнюю историю родного края, чтобы знали нашу историю, наши достопримечательности. В планах также была «Ночь в Айша-биби» - театрализованное представление, аналогично как в прошлом году в археологическом парке «Древний Тараз», на раскопках древнего городища. Под открытым звездным небом, рядом с дивной красотой, ажурным древним кумбезом, после завершения карантина, все-таки планируем показать спектакль о легендарной истории любви хана Карахана и юной красавицы Айши-биби. Попутно с созданием исторической атмосферы на таких мероприятиях мы организуем и культурно-развлекательную программу – викторины на знание истории родного края, фотосессии с историческими персонажами, музыкальные конкурсы. Такие исторические мероприятия должны быть интересны людям разных возрастов, от школьников до аксакалов-ветеранов. Но вот, несмотря на карантин, наш заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» провел недавно ставшую уже традиционной «Ночь в музее».

- Расскажите подробнее о традиции «Ночь в музее»...

- 18 мая отмечается Международный день музеев, который с 1977 года празднуется во всем мире. В связи с пандемией коронавируса в этом году все музеи мира отметили этот полюбившийся людям разных стран праздник виртуально, в онлайн-режиме. Мы провели «Ночь в музее» в прямом эфире, во дворе нашей дирекции. Здание наше само уже является ценным историческим памятником, построено почти сто лет назад в так называемый аулиеатинский период, когда наш город Тараз носил название Аулие-Ата. Запись прямого эфира выложена на нашей странице музея в социальной сети Facebook. Кроме того, показали в прямом эфире онлайн-экскурсию «Тарихи жәдігерлер сыр шертеді», было подробно рассказано об археологических драгоценностях, находках, собранных нашими археологами в ходе археологических экспедиций. Вниманию зрителей представили более ста артефактов. У нас есть драгоценные древние монеты - тюргешские и китайские, периода государства Караханидов, то есть эпохи расцвета средневекового Тараза.

Есть золотые и бронзовые изделия в так называемом «зверином стиле», разнообразная керамика - светильники, чернильницы, курильницы, керамические светильники чираги, глиняная посуда. Выставили мы и известный «клад ювелира» - около ста предметов, найденных при раскопках в полуразбитом кувшине, в котором кто-то неизвестный почти тысячу лет назад спрятал и закопал золотые серьги, броши, подвески, застежки, кусочки разрезанного серебряного блюда.

Здесь же, в прямом эфире «Ночь в музее», была представлена и музейная мастерская, чтобы люди могли увидеть воочию, как из черепков и небольших фрагментов, найденных на раскопках, специалисты художники-реставраторы восстанавливают артефакты.

Актеры областного казахского драматического театра имени А. Токпанова представили театрализованное представление «Ұлы тұлғалар - ұлт болмысы». Известные исторические персонажи ученый Абу Наср аль-Фараби, великий поэт и просветитель Абай и Герой Советского Союза, народный батыр и писатель Бауыржан Момышулы вели философскую беседу о предназначении человека, о душе, о совести и чести. Ведь в этом году мы отмечаем 1150-летие со дня рождения аль-Фараби, 175-летие Абая Кунанбаева и 110-летие Бауыржана Момышулы, поэтому такую постановку подготовили в честь трех знаменитых деятелей отечественной культуры и истории.

- Какие исторические объекты относятся к ведению заповедника-музея «Памятники древнего Тараза»?

- В состав музея включены памятники древнего городища Тараза, градостроительные и архитектурные памятники аулиеатинского периода, 14 из них имеют государственное значение. Среди них мавзолеи Айша-биби, Карахана, Бабаджи-хатун, Даутбека (Шамансур), баня Кали-Юнуса, мечеть Абдыкадыра, сакские курганы Уштобе, развалины мавзолея Тектурмас, усадьбы Тонкерис, Торткуль, одно из самых загадочных и интересных сооружений Акыр-тас, городища Барсхан, Атлах, Адахкет, Хамукет, Жикиль, остатки старинного моста на реке Талас. Экспонатами музея также являются балбалы с древнетюркскими надписями.

Показываем исторические места, которые во множестве имеются на территории нашей области. На сегодняшний день на балансе музея-заповедника состоят 30 объектов республиканского значения. Причем пять из них входят в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шаньского коридора». Это средневековые городища Акыр-тас, Кулан, Костобе, Орнек и Баласагун.

Что касается самого крупного и исторически интересного городища Тараз, то здесь археологами вскрыты культурные слои VII – IX веков - времени, когда на этой территории располагались Тюркский, Тюргешский и Карлукский каганаты. Наиболее исследован пласт эпохи Караханидов XI – XII века, период расцвета Тараза как экономического, политического и культурного центра этого южного региона и важного звена на Великом Шелковом пути. Проводятся не только исследования, но и изучение, а затем музеефикация найденных артефактов. Ведь самое главное¸ чтобы всё найденное сохранить для истории, для наших потомков.

Сейчас Год волонтеров, мы работаем совместно с молодежью, привлекаем молодых людей к различной работе. Студенты исторических факультетов жамбылских вузов, которые по меморандуму проходят у нас практику, принимают участие и в субботниках по озеленению и благоустройству наших исторических объектов, помогают высаживать цветы и деревья. В этом году в рамках программы «Рухани жаңғыру» историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза» реализует проекты благоустройства памятников истории и культуры республиканского значения.

Благоустраивается старинный сквер близ мавзолея Карахана в историческом центре города Тараза. Это то место, где в XIX веке началось возрождение нашего города. А сейчас это не только популярный туристический объект, но и место паломничества верующих. На территории мавзолея Карахана мы открыли экспозиционный зал для туристов, где выставили часть наших артефактов по истории древнего Тараза.

Преобразится и мавзолей Айша-биби, находящийся в 18-ти километрах от Тараза в селе Аса Жамбылского района, Его называют «жемчужиной средневекового зодчества», и сегодня это также излюбленное место паломничества.

Необходимо привлекать туристов в такие сакральные исторические места, и наша задача – пропагандировать, популяризировать отечественные музеи, достопримечательности в рамках программы «Рухани жаңғыру» и программной статьи «Семь граней Великой степи».

Наша история - древняя, богатая, до конца не изученная, предстоит много работы по изучению наших корней, истоков казахского народа. Но уже то, что есть, хотелось бы довести до нашей молодежи, показать масштабно. Чтобы знали нашу историю, наши достопримечательности, наследие предков. Музеи не только хранят исторические ценности, но и учат любить и понимать культурное и духовное наследие своей страны и мировой цивилизации.

- Спасибо за беседу!

Стоит отметить, что на территории Жамбылской области имеется более тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства. Пять исторических объектов Жамбылской области включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - городища Актобе (Степнинское), Кулан, Орнек, Костобе, а также дворцовый комплекс Акыртас.

В числе находящихся на территории Жамбылской области бесценных памятников минувшей истории называют городище Атлах, место крупнейшего сражения между арабами и китайцами, а также городища Аклахум, Нижний Барысхан. Привлекают туристов живописные урочища Карасай, Тамдысай и Бота-Майнак с петроглифами, а также наскальные изображения урочища Маймак в Жуалынском районе.

Главным приоритетом развития туризма в регионе сегодня является проект археологического парка «Древний Тараз» - исторический памятник республиканского значения. Здесь продолжаются полномасштабные археологические раскопки и научные исследования городища древнего Тараза, бывшего важным звеном на Великом Шелковом пути.