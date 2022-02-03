Музеи Узбекистана начнут продавать копии уникальных экспонатов
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане посетители музеев смогут приобрести копии уникальных музейных экспонатов. Об этом на брифинге сообщила руководитель информационной службы Агентства культурного наследия РУ Мохинур Имамова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным спикера, в системе Агентства культурного наследия действуют 104 музея, из них 37 являются основными музеями и 67 - филиалами.
«В фондах музеев республики насчитывается в общей сложности 2 400 000 музейных экспонатов и коллекций, из которых более 1 700 000 хранятся в основном фонде, 600 000 – в научно-вспомогательном фонде», - сообщила М. Иманова.
Создан Единый портал музеев Узбекистана, в который внесена информация о 26 музеях. До конца текущего года в единый портал планируется ввести данные 12 музеев.
«С этого года в каждом музее откроются «Museum shop», в которых будут разрабатываться копии уникальных музейных экспонатов под фирменным брендом и торговой маркой музея. Также на веб-странице каждого музея будут представлены электронные «Museum shop»», - отметила спикер.
Фото: uza.uz
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