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Музеи Узбекистана начнут продавать копии уникальных экспонатов

3 Февраля 2022 17:32
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Музеи Узбекистана начнут продавать копии уникальных экспонатов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане посетители музеев смогут приобрести копии уникальных музейных экспонатов. Об этом на брифинге сообщила руководитель информационной службы Агентства культурного наследия РУ Мохинур Имамова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным спикера, в системе Агентства культурного наследия действуют 104 музея, из них 37 являются основными музеями и 67 - филиалами.

«В фондах музеев республики насчитывается в общей сложности 2 400 000 музейных экспонатов и коллекций, из которых более 1 700 000 хранятся в основном фонде, 600 000 – в научно-вспомогательном фонде», - сообщила М. Иманова.

Создан Единый портал музеев Узбекистана, в который внесена информация о 26 музеях. До конца текущего года в единый портал планируется ввести данные 12 музеев.

«С этого года в каждом музее откроются «Museum shop», в которых будут разрабатываться копии уникальных музейных экспонатов под фирменным брендом и торговой маркой музея. Также на веб-странице каждого музея будут представлены электронные «Museum shop»», - отметила спикер.


Фото: uza.uz


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#Культура   #Узбекистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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