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Музеи Нью-Йорка открываются после полугодового карантина

31 Августа 2020 06:25
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Музеи Нью-Йорка открываются после полугодового карантина

НЬЮ-ЙОРК. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Для любителей искусства Нью-Йорка карантин закончился: после шести месяцев закрытия можно вновь увидеть шедевры Моне или Пикассо, полюбоваться статуями Джакомметти. На этой неделе знаменитый Музей современного искусства на Манхеттене (МоМА) вновь открыл свои двери, хотя в залах пока и не так многолюдно, как прежде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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«Мне нравятся картины Пабло Пикассо и Жоржа Сёра, это два моих самых любимых художника», - признается юная Элиана. А её мама добавляет:

«Как только я узнала, что музей снова откроется, я сразу же купила билеты, потому что сказала себе: «Мы должны туда сходить».

Музей Метрополитен также вновь открыл свои сокровища для публики, но пока лишь для ограниченного круга лиц. В музеях «Большого яблока» действуют строгие правила: здесь нужно носить маски, на входе измеряют температуру, и нужно заранее забронировать временной интервал для посещения. А максимальная заполненность помещений не должна превышать 25% от вместимости. Поэтому в первый день открытия Метрополитен посетили менее 10 тысяч человек вместо приходящих обычно по субботам 30-40 тысяч.

Пандемия сильно ударила по бюджету нью-йоркских музеев, которые гораздо больше зависят от продажи билетов, чем европейские. Так, Метрополитен потерял за время закрытия 150 млн долларов и уже сократил 400 сотрудников.


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#Культура   #США   #Коронавирус  
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