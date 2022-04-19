Музеи имени Динмухамеда Кунаева и Габита Мусрепова открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Оба музея оснастили современными цифровыми и мультимедийными технологиями, проекциями и тач-панелями, передает МИА «Казинформ».

В Алматы после завершения реставрации состоялось открытие музея имени Динмухамеда Кунаева, а также после капитального ремонта свои двери открыл дом-музей классика казахской литературы Габита Мусрепова. Мероприятия состоялись с участием главы города Ерболата Досаева.

В открытии музея имени Динмухамеда Кунаева приняли участие председатель Международного общественного фонда Д.А. Кунаева Эльдар Конаев, племянник Д.А. Кунаева Диар Конаев, его личный врач Ахат Мулюков, друг и соратник Александр Гойколов.

В основу тематики реэкспозиции легла автобиографическая книга Д. Кунаева «От Сталина до Горбачева», которая иллюстрирует личный взгляд политика на важные исторические события из жизни страны. Размещенные в хронологическом порядке архивные документы, фотографии и экспонаты представляют масштаб личности Динмухамеда Кунаева как выдающегося общественно-политического деятеля. В ходе работ все экспонаты, в том числе личные вещи Динмухамеда Кунаева, были сохранены в прежнем состоянии.

В ходе реставрационных работ музей оснастили современными цифровыми и мультимедийными технологиями, посетители теперь могут воспользоваться аудиогидами. Для удобства людей с особыми потребностями установлен лифт для подъема на второй этаж.

Последние обновления экспозиции музея были проведены более 10 лет назад – в 2011 году. Общий фонд хранения музея составляет 8196 экспонатов.

Дом-музей Габита Мусрепова после капитального ремонта, модернизации и реэкспозиции станет первым в стране современным мультимедийным литературным центром. Планируется, что комплексная работа по реконструкции и реэкспозиции позволит вдвое увеличить ежегодную посещаемость музея – до 22 тысяч человек.

В ходе ремонта музей был оснащен современным оборудованием, в том числе информационными стендами, мультимедийной системой, проекцией со стойкой с сенсорным управлением контента, мультимедийными тач-панелями и др. В них отображаются ценные литературные данные, архивные материалы, в том числе «Письмо пятерых», рукописи, фотографии и др.

В результате реэкспозиции был переукомплектован литературный зал. На стендах представлены жизненный и творческий путь писателя с приведением сведений о семье, детстве, образовании, начале литературного пути и др. В музее также установили специальный кинозал для показа фильмов, сценарии к которым написал Габит Мусрепов, среди них «Амангельды», «Кыз Жибек», «Однажды и на всю жизнь», «Дыня».

Площадь дома-музея Г. Мусрепова составляет 114,6 квадратных метра. Есть две мемориальные комнаты, 1 литературный зал. Предметы в мемориальной комнате (письменный стол, библиотека, предметы личного потребления, подарочные предметы и т.д.) сохранились в прежнем состоянии.