Мутная вода в Кульсары: аким области поручил принять меры

Аким Атырауской области провел экстренное совещание по вопросу водоснабжения города Кульсары, передает агентство Kazinform.

В ходе совещания была определена причина нарушения очистки воды, которая заключается в вводе в эксплуатацию лупинга магистрального водовода Астрахань — Мангышлак.

— Из-за притока на водоочистные сооружения воды с повышенной мутностью, водоочистные сооружения не успевали очистить воду, в связи с этим город Кульсары недополучал требуемый объем воды. Также мутность воды не соответствовала стандартам, — говорится в сообщении.

Аким области поручил принять меры по устранению причин повышения мутности воды.

Поручено провести сброс мутной воды с накопительных резервуаров, также произвести водосброс с магистральной линии для очистки водовода.

Работы будет вестись до полного устранения причин замутнения воды.

Ситуация находится на контроле акима области.