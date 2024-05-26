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    11:15, 26 Май 2024 | GMT +6

    Мутная вода в Кульсары: аким области поручил принять меры

    Мутная вода в Кульсары: аким области поручил принять меры
    Фото: кадр из видео

    Аким Атырауской области провел экстренное совещание по вопросу водоснабжения города Кульсары, передает агентство Kazinform.

    В ходе совещания была определена причина нарушения очистки воды, которая заключается в вводе в эксплуатацию лупинга магистрального водовода Астрахань — Мангышлак.

    — Из-за притока на водоочистные сооружения воды с повышенной мутностью, водоочистные сооружения не успевали очистить воду, в связи с этим город Кульсары недополучал требуемый объем воды. Также мутность воды не соответствовала стандартам, — говорится в сообщении.

    Аким области поручил принять меры по устранению причин повышения мутности воды.

    Поручено провести сброс мутной воды с накопительных резервуаров, также произвести водосброс с магистральной линии для очистки водовода.

    Работы будет вестись до полного устранения причин замутнения воды.

    Ситуация находится на контроле акима области.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Вода Акимы Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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