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Мусоровозы не могут проехать к контейнерам в столице из-за снежных завалов

27 Января 2020 10:17
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Мусоровозы не могут проехать к контейнерам в столице из-за снежных завалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане мусороуборочные машины не могут подъехать к контейнерам из-за за снежных завалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«А это фотографии с элитного левого берега Астаны. До Байтерека 15 минут пешком!» - написала известный блогер Аида Джексен в группе «Астана хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook.

В комментариях к посту жители заявляют, что во многих дворах левобережья, мусороуборочная техника не может проехать к контейнерам из-за снежных завалов, вызванных сильным бураном.

В столичном акимате прокомментировали ситуацию.

«В связи с резким ухудшением погоды все коммунальные службы, сотрудники ДЧС, Департамента полиции, Нацгвардии работают в усиленном режиме. Сейчас самая важная работа со стороны коммунальных служб – очистка от снега магистральных улиц, пешеходных тротуаров, чтобы люди могли ходить, а машины проезжать. Также это дороги социальных объектов - медицинские центры, школы, детсады. После этого охватить внутриквартальные дворы и улицы, и тогда обратить особое внимание очистке дорог к мусорным контейнерам», - сообщила пресс-секретарь акима Нур-Султана Акмарал Олжабаева.


Фото: Аида Джексен/facebook

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт, Погода,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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