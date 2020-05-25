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Мусоровоз сгорел в Усть-Каменогорске, водитель с ожогами госпитализирован

25 Мая 2020 10:09
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Мусоровоз сгорел в Усть-Каменогорске, водитель с ожогами госпитализирован

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске сгорел мусоровоз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что в выходные дни произошло возгорание кабины КамАЗа. Прибывшими пожарными был ликвидирован огонь на площади 4 кв. метров.

«Пытаясь потушить свой автомобиль, водитель 1961 года рождения получил ожоги рук и ног. Врачи Центра медицины катастроф оказали ему первую помощь и передали прибывшей скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу», - рассказали в управлении по ЧС.

По причине пожара обрабатывается версия: неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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