Мусоровоз сгорел на объездной дороге в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на объездной дороге, сгорел мусоровоз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Утром кадры с горящим «КамАЗом» распространялись в социальных сетях. Ситуацию с возгоранием коммунальной техники прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.
«Пожар в мусоровозе, принадлежащем ТОО «Коммунхоз», произошел вблизи Петропавловска, за переездом, в направлении села Шаховское в 10:25 часов. Повреждена кабина и моторный отсек. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 10.36 и ликвидирован в 10.46 часов. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Окончательная причина и ущерб устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе.
С начала года на территории области произошло 49 пожаров на автотранспорте, основными причинами которых стали короткое замыкание электропроводки и неисправность топливной системы.
Спасатели напомнили водителям о необходимости регулярно следить за техническим состоянием автомобиля и иметь в нем исправные средства пожаротушения.
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