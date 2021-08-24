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Мусоровоз сгорел на объездной дороге в Петропавловске

24 Августа 2021 17:44
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Мусоровоз сгорел на объездной дороге в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на объездной дороге, сгорел мусоровоз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Утром кадры с горящим «КамАЗом» распространялись в социальных сетях. Ситуацию с возгоранием коммунальной техники прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Пожар в мусоровозе, принадлежащем ТОО «Коммунхоз», произошел вблизи Петропавловска, за переездом, в направлении села Шаховское в 10:25 часов. Повреждена кабина и моторный отсек. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 10.36 и ликвидирован в 10.46 часов. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Окончательная причина и ущерб устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе.

С начала года на территории области произошло 49 пожаров на автотранспорте, основными причинами которых стали короткое замыкание электропроводки и неисправность топливной системы.

Спасатели напомнили водителям о необходимости регулярно следить за техническим состоянием автомобиля и иметь в нем исправные средства пожаротушения.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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